Суд Сирии зарегистрировал трех человек кандидатами в президенты

ТАСС, 3 мая. Высший конституционный суд (ВКС) Сирии одобрил представления трех граждан, подавших заявления на участие кандидатами в президентских выборах, проведение которых намечено на 26 мая нынешнего года. Об этом в понедельник сообщило сирийское информационное агентство SANA.

Как объявил глава ВКС, "приняты заявления на участие кандидатами в президенты на всеобщих выборах от трех граждан, остальные заявки отклонены, так как они не соответствуют конституционным и правовым нормам". Он добавил, что заявки приняты от граждан Абдуллы Абдуллы, Махмуда Мараи и действующего главы государства Башара Асада.