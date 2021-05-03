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Суд Сирии зарегистрировал трех человек кандидатами в президенты

Среди них - действующий глава государства Башар Асад

ТАСС, 3 мая. Высший конституционный суд (ВКС) Сирии одобрил представления трех граждан, подавших заявления на участие кандидатами в президентских выборах, проведение которых намечено на 26 мая нынешнего года. Об этом в понедельник сообщило сирийское информационное агентство SANA.

Как объявил глава ВКС, "приняты заявления на участие кандидатами в президенты на всеобщих выборах от трех граждан, остальные заявки отклонены, так как они не соответствуют конституционным и правовым нормам". Он добавил, что заявки приняты от граждан Абдуллы Абдуллы, Махмуда Мараи и действующего главы государства Башара Асада.

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СирияАсад, Башар Хафез
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