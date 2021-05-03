Спикер Европарламента выразил надежду на отмену введенных в отношении него санкций России

РИМ, 3 мая. /ТАСС/. Председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли выразил надежду на то, что введенные в отношении него санкции РФ будут отменены и он сможет приехать в Москву с визитом в обозримом будущем. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник в газете La Stampa интервью.

По мнению Сассоли, запрет ему на въезд в Россию "не является личным выпадом, но касается главы парламента, чтобы наказать весь орган". "Мы верим в диалог, силу дипломатии, многополярность, торговлю, мы не передвигаем войска и мы не агрессивны", - утверждал председатель ЕП. "Надеюсь, что эта мера (запрет на въезд в РФ - прим. ТАСС) будет быстро отменена и я смогу поехать в Москву, чтобы обсуждать темы прав человека и политических свобод. Думаю, что народ этой великой страны этого ждет и заслуживает", - сказал Сассоли, отвечая на вопрос, считает ли он возможным в обозримые сроки проведение саммита Россия - ЕС.

30 апреля МИД РФ опубликовал заявление, включающее список граждан стран - членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию России. Помимо Сассоли, в этот список из восьми человек вошли, в частности, руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт и еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова.

Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.