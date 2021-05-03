В ЛНР сообщили, что армия Украины разместила бронетехнику в жилом районе села Катериновка

ТАСС, 3 мая. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) размещены в жилом районе села Катериновка и вблизи поселка городского типа Мироновский. Об этом в понедельник сообщил "Луганскинформцентр" со ссылкой на пресс-службу управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

"В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ зафиксировано размещение бронетранспортера БТР-60 в жилом районе населенного пункта Катериновка, в зоне ответственности 59-й бригады ВСУ - двух боевых машин пехоты в районе населенного пункта Мироновский", - сообщили в полиции.

В Народной милиции ЛНР добавили, что размещение украинскими силовиками вооружения и военной техники в населенных пунктах является нарушением дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при прямом приказе командования.