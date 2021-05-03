Военные Южной Кореи не наблюдают необычной активности в КНДР после инцидента с листовками

СЕУЛ, 3 мая. /ТАСС/. Военные Республики Корея внимательно следят за ситуацией в КНДР, но пока не обнаружили признаков повышенной активности ее вооруженных сил. Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов в Сеуле представитель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС Южной Кореи полковник Ким Юн Нак.

"Никакой необычной деятельности с северокорейской стороны пока не замечено", - отметил он, отвечая на вопрос одного из журналистов о том, предпринял ли Пхеньян какие-либо шаги в ответ на заброску одной из южнокорейских неправительственных организаций (НПО) в КНДР листовок с критикой северокорейских властей.

Ряд экспертов выдвинул предположение, что в качестве ответного шага Пхеньян может вновь развернуть пропагандистские громкоговорители вдоль межкорейской границы. Однако, по словам представителя КНШ, таких попыток пока не замечено.

Активисты южнокорейской НПО в период с 25 по 29 апреля запустили в КНДР из приграничных районов провинций Кёнгидо и Канвондо 10 наполненных гелием аэростатов с 500 тыс. агитационных листовок, 500 буклетами, а также 5 тыс. однодолларовых банкнот. Пхеньян расценил этот шаг как "серьезную провокацию, требующую ответа", и возложил ответственность за это на власти в Сеуле.

В июне 2020 года военные КНДР взорвали межкорейский офис связи в городе Кэсон. Эта мера стала ответом на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими активистами из неправительственных организаций. Они запустили на территорию КНДР воздушные шары с 500 тыс. антиправительственных листовок. Последовавшее ухудшение отношений между странами побудило Сеул к действиям, в том числе к принятию новых законов, запрещающих распространение критических по отношению к Пхеньяну листовок с пограничных территорий.