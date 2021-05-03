Власти Кипра оставили Россию в "красной" группе стран

НИКОСИЯ, 3 мая. /ТАСС/. Власти Кипра оставили Россию в так называемой красной группе стран, откуда для приезда на остров требуются два диагностических теста на коронавирус во избежание карантина. Такая информация содержится в новом реестре деления стран на категории в зависимости от складывающейся в них эпидемической обстановки, который в понедельник обнародовало Министерство здравоохранения Республики Кипр и который вступит в действие в четверг, 6 мая.

В приведенном списке произведены три изменения по сравнению с аналогичным документом недельной давности. Статус Мальты и Норвегии повышен в нем с "красной" до "оранжевой группы", откуда можно приезжать с одним тестом, пройденным в стране вылета, а Исландию, наоборот, понизили до той же самой "оранжевой категории", так как в прежнем перечне она находилась в наивысшей "зеленой группе" стран, пассажиры из которых имеют право на прилет без медицинских документов. С четверга в этой категории останутся только Израиль, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Саудовская Аравия и Республика Корея.

Для пассажиров из стран "красной группы", куда входит Россия, действуют следующие требования: прибывающим из РФ необходимо не ранее, чем за 72 часа до вылета пройти ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию с получением сертификата на английском языке (кроме детей до 12 лет), получить провизу для въезда на Кипр и в течение 24 часов до вылета заполнить анкету, загрузив на нее результаты ПЦР-теста на английском языке.

Уже по прибытии на Кипр россиянам придется повторно пройти тестирование на коронавирус. Стоимость теста оплачивают сами пассажиры, она составляет €30 в аэропорту Ларнаки и €32 в аэропорту Пафоса. Медицинские власти острова затем проинформируют пассажиров о результатах этого теста с помощью sms-сообщения, которое должно будет поступить им в течение трех часов после того, как они покинут аэропорт.

Также важно отметить, что с 10 мая, когда на острове завершится двухнедельный локдаун, лица, привитые российской вакциной "Спутник V", а также противовирусными препаратами, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств, смогут прилетать на Кипр без теста на коронавирус вне зависимости от той страны, откуда они направляются на остров. Вакцинированных пассажиров не будут отправлять на карантин, даже если они тесно контактировали с лицами, инфицированными ковидом. Однако чтобы обладать таким правом, прилетающим на Кипр необходимо завершить полный цикл вакцинации и загрузить копию свидетельства об этом на английском языке на платформу CyprusFlightPass.