Французская НПО обратилась с жалобой в прокуратуру Франции на главу Центробанка Ливана

ПАРИЖ, 3 мая. /ТАСС/. Ассоциация по защите прав пострадавших от экономических преступлений Sherpa подала в Национальную прокуратуру по расследованию финансовых преступлений Франции жалобу на руководство Центрального банка Ливана, обвинив его в возможном отмывании денег. Об этом в понедельник сообщила на своем сайте газета Le Monde.

По данным издания, жалоба была подана 30 апреля на управляющего ЦБ Ливана Риада Саламе. Как отмечает газета со ссылкой на заявления, находящиеся в распоряжении прокуратуры, организация обвиняет Саламе, имеющего французское гражданство, в том, что он незаконным путем создал "состояние в несколько сотен миллионов евро". "Непропорциональная величина доходов", которая не подтверждается его заработной платой и другими официальными вознаграждениями, свидетельствует, по мнению Sherpa, о том, что "имело место отмывание денег", заявили в прокуратуре.

Кроме того, жалобы поданы на сына и младшего брата Саламе, а также на одного из сотрудников ЦБ.

На минувшей неделе министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что власти страны рассматривают варианты давления на тех, кто, по мнению Парижа, мешает урегулированию кризиса в Ливане, и уже приняли решение отказывать во въезде на свою территорию отдельным лицам. По словам министра, некоторые политические лидеры продолжают препятствовать формированию компетентного правительства, способного реформировать Ливан.

10 апреля исполнилось восемь месяцев с момента ухода в отставку кабинета во главе с Хасаном Диабом на фоне трагических последствий взрыва, произошедшего 4 августа в морском порту Бейрута. 22 октября прошлого года новое правительство было поручено сформировать суннитскому политику Сааду Харири, опирающемуся на поддержку Франции и США. 9 декабря премьер-министр вручил президенту Мишелю Ауну список из 18 независимых специалистов, которые не связаны с партиями и парламентскими блоками. Однако глава государства отказался одобрить состав правительства, который не был с ним согласован.

Последняя встреча Ауна с Харири состоялась 22 марта. На ней они снова не смогли договориться о распределении министерских постов в будущем кабинете между кандидатами от христианских и мусульманских общин. Формирование кабинета технократов, пользующегося доверием Международного валютного фонда, является основным условием для получения Ливаном кредитов на $11 млрд, которые необходимы для реализации программы стабилизации экономики и крупных инфраструктурных проектов.