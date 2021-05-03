СМИ: талибы атаковали госучреждения в северо-западной афганской провинции Герат

ТАСС, 3 мая. Формирования радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) предприняли наступление на позиции правительственных сил в одном из районов афганской провинции Герат, расположенной на северо-западе страны. Об этом в понедельник сообщил афганский телеканал Ariana News.

По информации представителей местных властей, радикалы начали атаку вечером в воскресенье в округе Фарси. Вооруженные столкновения продолжались до утра понедельника. Талибы направили два заминированных автомобиля на здания госучреждений, в том числе на управление полиции.

Как сообщил губернатор провинции Вахид Катали, в результате стычек в уезде Фарси были уничтожены девять боевиков, около 20 экстремистов получили ранения. В ночных боях, по сведениям губернатора, были убиты и пять сотрудников афганских сил безопасности.

После атаки боевики "Талибана" объявили, что уезд Фарси находится под их контролем. Официальные власти пока не подтвердили, но и не опровергли данную информацию.