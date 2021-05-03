Маас назвал встречу G7 первым шансом на углубление диалога после смены власти в США

БЕРЛИН, 3 мая. /ТАСС/. Встреча глав МИД стран Группы семи (G7), которая начинается в понедельник в Лондоне, предоставит участникам первый шанс на углубление диалога после смены власти в США. Такое мнение выразил глава МИД ФРГ Хайко Маас перед отлетом в Лондон.

"G7 снова ожила. Это наша первая встреча в данном формате спустя три года - не только как глав МИД, но и как сообщества ценностей", - заявил Маас журналистам. "Настало самое время, ведь за эти три года мир не остановился на месте, а те, кто хочет преобразовать мир в соответствии с совершенно другими ценностями, не ждали нас", - считает министр.

Маас подчеркнул, что "везде в мире авторитарные государства пытаются столкнуть друг с другом" западные страны, что "нарушения правил становятся нормальностью, будь то в районе Индийского и Тихого океанов, в Латинской Америке или в Восточной Европе". В этой связи он призвал Группу семи к сплоченности в деле защиты "ценностей демократии, принципов правового государства, прав человека и основанного на правилах миропорядка". Глава МИД ФРГ также предостерег от "циничной вакцинной дипломатии" в условиях пандемии коронавируса и заявил, что "семерка" на 77% финансирует проведение прививочной кампании в бедных странах. По его словам, G7 стремится к "мировой торговле, основанной на справедливых и прозрачных правилах для всех, вместо кабальных кредитов".

"За эти ценности в мире выступает гораздо больше сторон, нежели семь близких по духу стран", - убежден Маас. "Поэтому хорошо, что мы расширили круг участников встречи в Лондоне и что на ней присутствуют, прежде всего, важные партнеры из региона Индийского и Тихого океанов", - считает он.

"Лондон является первой возможностью для углубленного стратегического обмена мнениями после вступления в должность администрации [президента США Джо] Байдена. Мы хотим использовать этот шанс", - сказал германский министр.