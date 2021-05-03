СМИ: в Сирии беспилотник атаковал склад с оружием

БЕЙРУТ, 3 мая. /ТАСС/. В Сирии по меньшей мере три человека погибли и шесть получили ранения в понедельник в результате взрыва на оружейном складе боевиков на севере провинции Идлиб. Как сообщил телеканал Al Arabiya, склад, принадлежащий радикальным формированиям сирийской оппозиции, подвергся атаке беспилотного летательного аппарата, который нанес по нему удары.

Очевидцы сообщают, что число пострадавших может возрасти, учитывая, что склад расположен возле лагеря беженцев Эль-Фарусия. Там находился также цех по производству самодельных взрывных устройств.

В этот район направились машины скорой помощи и отряды спасателей из службы гражданской обороны.

Идлиб является единственным регионом Сирии, большую часть которого контролируют антиправительственные вооруженные формирования, поддерживаемые Турцией. В этой провинции действует также террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). В 2017 году в Идлибе была создана северная зона деэскалации, куда из других областей страны переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие.