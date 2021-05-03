Лидер ХДС призвал не отказываться от диалога с Россией и Китаем

БЕРЛИН, 3 мая. /ТАСС/. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, официально ставший единым кандидатом в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС и Христианско-социального союза (ХСС), выступил за проведение многовекторной политики и призвал не отказываться от диалога с Россией и Китаем. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью газете Handelsblatt.

"Внешняя политика всегда была направлена на поиск [путей взаимодействия], в том числе с государствами с иной общественной моделью. Это касается Китая, России и стран арабского мира", - отметил Лашет. При этом он добавил, что в противном случае Германии "пришлось бы ограничиться отношениями с несколькими европейскими странами".

"Этого недостаточно для мировой державы. Важно, чтобы мы не рассматривали экономические отношения изолированно, а всегда связывали их с диалогом о верховенстве закона и правах человека и четко реагировали на нарушения прав человека", - заключил лидер ХДС.

В конце января Лашет, который является потенциальным преемником Ангелы Меркель на посту канцлера, заявил, что Россия - противник Запада во многих отношениях, однако необходимо искать пути для кооперации с Москвой по важным темам. В качестве примера политик называл усилия по реализации Парижского соглашения по климату и урегулированию конфликтов, в частности, в Ливии.

Большинство немецких экспертов едины во мнении, что Лашет сохранит курс действующего канцлера по отношению к России. Ранее он несколько раз говорил о необходимости активизировать сотрудничество с Москвой, искать точки соприкосновения, но не замалчивать спорные моменты. Лашет выражал убеждение, что Россия является частью общеевропейского дома, открыто выступал в поддержку проекта "Северный поток - 2".