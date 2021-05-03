Блинкен рассказал главе МИД Южной Кореи о новом стратегическом подходе к КНДР

СЕУЛ, 3 мая. /ТАСС/. Республика Корея и США продолжат тесное сотрудничество для достижения полной денуклеаризации и установления прочного мира на Корейском полуострове. Об этом сообщил в понедельник южнокорейский МИД по итогам состоявшихся в Лондоне переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран Чон Ый Ёна и Энтони Блинкена.

"Госсекретарь Блинкен рассказал Чон Ый Ёну о новом стратегическом подходе к КНДР, выработанном администрацией президента [США Джо] Байдена на прошлой неделе. Чон Ый Ён приветствовал тот факт, что новая политика США будет основана на реалистичных, прагматичных подходах", - отмечается в сообщении. По данным МИД, министры "договорились продолжить тесное сотрудничество, целью которого является достижение полной денуклеаризации и установление прочного мира" в регионе.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств США и Республики Корея состоялись в рамках первой за два года очной встречи министров иностранных дел стран G7, которая проходит с 3 по 5 мая в столице Великобритании, председательствующей в этом году в объединении. Как ожидается, главы МИД государств "семерки" обсудят способы противостояния новым глобальным угрозам, защиту прав человека и восстановление экономики после пандемии коронавируса.

Кроме руководителей внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, на мероприятие приглашены верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Лим Джок Хой.