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Пандемия COVID-19

СМИ: власти Кувейта запретили покидать страну не получившим вакцину от коронавируса

Запрет вступает в силу 22 мая и не коснется граждан младше 18 лет, пишет газета Kuwait Times

ТАСС, 3 мая. Совет министров Кувейта в понедельник запретил гражданам страны, которые не получили вакцину от коронавируса, уезжать за границу. Об этом на своем сайте сообщает газета Kuwait Times.

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По информации издания, запрет вступает в силу 22 мая и не коснется граждан младше 18 лет.

Кроме того, совет министров продлил запрет на въезд в страну иностранцев, который действует с начала февраля.

В апреле в Кувейте от коронавируса умерли 250 человек - это рекорд с начала эпидемии. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 1,5 тыс. жителей страны.

С начала эпидемии в Кувейте были зафиксированы 275,2 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, из них 41,7 тыс. - в апреле.

Ранее член совета директоров Федерации туристических компаний Кувейта Абдул Рахман аль-Хараф объявил, что убытки туротрасли страны от пандемии превысили 100 млн кувейтских динаров ($330 млн). Пандемия также привела в Кувейте к закрытию 200 турфирм и сокращению 90% персонала в этой отрасли.

Теги
КувейтПандемия COVID-19
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