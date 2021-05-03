Рааб заявил, что Лондон и Вашингтон "стоят плечом к плечу" в вопросах безопасности

ЛОНДОН, 3 мая. /ТАСС/. Великобритания и США разделяют позиции друг друга и "стоят плечом к плечу" в вопросах безопасности, касающихся Афганистана, Ирана и РФ. Об этом министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Она прошла на полях встречи министров иностранных дел Группы семи (G7) в Лондоне.

"Мы обсудили целый ряд вопросов безопасности, в том числе Иран, Афганистан и сохраняющиеся у нас опасения по поводу России, особенно по ситуации на границе с Украиной. По всем этим темам мы стоим плечом к плечу, и я приветствую то, что США подтвердили свою приверженность НАТО", - отметил Рааб. Глава британской дипломатии дал высокую оценку первым 100 дням администрации президента США Джо Байдена, заметив, что она "уже сделала огромное количество важных и уместных шагов в таких сферах, как изменение климата, всемирное здравоохранение и права человека".

Блинкен в свою очередь заявил, что у США "нет более близкого союзника, чем Великобритания". "Нас объединяют дружественные, семейные, исторические связи, совместные ценности", - сказал глава американской дипломатии, который во вторник также встретится с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.

Как добавил Рааб, в ходе встречи была подчеркнута необходимость "отстаивать общие ценности", в том числе совместно оказывая давление на КНР и "настаивая на выполнении Пекином его обязательств", касающихся обеспечения прав и свобод жителей Гонконга и борьбы с изменением климата. В то же время Рааб заявил о том, что США и Великобритания будут стремиться "находить способы конструктивного взаимодействия с Китаем" в тех областях, где это возможно.

Рааб также коснулся темы отмечаемого 3 мая Всемирного дня свободы печати. "Мы видели весь спектр нападений на журналистов - от Белоруссии до Мьянмы, число случаев нарушения свободы прессы растет во всем мире вызывающими беспокойство темпами", - сказал глава Форин оффиса. Рааб приветствовал "однозначную позицию США и всей "семерки" в деле защиты прав журналистов. Глава британского МИД добавил, что обе страны намерены "отстаивать открытость общества и демократию, а также бороться с дезинформацией", обеспечивать верховенство закона и призывать к ответу виновных в нарушении прав человека.

Пленарные заседания "семерки", которая проходит в очном формате впервые за два года, запланированы на 4-5 мая. Помимо глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, на мероприятие приглашены верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.