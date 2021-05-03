Госсекретарь США считает, что формат G7 сохраняет актуальность

ЛОНДОН, 3 мая. /ТАСС/. Формат Группы семи сохраняет актуальность, несмотря на то, что в этом объединении нет ни России, ни Китая. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в понедельник на совместной с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом пресс-конференции в Лондоне.

"Считаю, что G7 полностью соответствует цели. И она особенно соответствует сейчас. Мы видим это в лидерстве Соединенного Королевства - при подготовке нынешней очень мощной повестки дня [семерки] и привлечения к совместной работе других критически важных стран. Надеюсь, мы сможем усилить эффект и умножить результаты", - сказал глава внешнеполитического ведомства США.

Он находится в столице Великобритании для участия во встрече глав внешнеполитических ведомств "Большой семерки".