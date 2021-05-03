Блинкен заявил, что США не уходят из Афганистана, несмотря на вывод войск

ЛОНДОН, 3 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты не собираются уходить из Афганистана, несмотря на вывод своих войск, и будут активно содействовать достижению властями в Кабуле и радикальным движением "Талибан" (запрещено в России) договоренности об общенациональном примирении. С таким заверением выступил в понедельник на совместной с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом пресс-конференции в Лондоне госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Несмотря на вывод своих сил из Афганистана, мы не уходим, мы не отсоединяемся. Мы намерены очень активно действовать в дипломатическом плане, пытаясь продвинуть вперед переговоры о политическом урегулировании между правительством Афганистана и [движением] "Талибан" и другими ключевыми сторонами. Мы намерены сохранять содействие Афганистану, в том числе в целях развития, а также экономическое, гуманитарное, и нашу поддержку сил безопасности Афганистана", - заявил шеф американской дипломатии.

Кроме того, он предупредил, что США собираются решительно отвечать в случае нападений боевиков в Афганистане на выводимые войска. "Мы очень ясно дали понять, что, выводя силы из Афганистана, мы будем их защищать. И, если они подвергнутся нападению, то мы в ответ предпримем решительные действия", - подчеркнул Блинкен, который находится в столице Великобритании для участия во встрече глав внешнеполитических ведомств стран - участниц Группы семи (G7).

14 апреля Байден сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение завершить свою операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Вывод американских войск начался на прошлой неделе. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября текущего года.

На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.