США намерены положить конец арестам американцев властями других стран

ЛОНДОН, 3 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены прекратить практику арестов за рубежом своих граждан, которые, по версии Вашингтона, совершаются в политических целях. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом в Лондоне.

"Что касается наших граждан, содержащихся под стражей в Иране, то мы поднимаем этот вопрос при каждой возможности. Для меня нет приоритета выше, чем возвращение произвольно арестованных американцев, американских заложников домой, в Соединенные Штаты, и это касается всех стран", - отметил шеф американской дипломатии. Он опроверг сообщения о достижении договоренности об обмене заключенными между США и Ираном.

"В целом по этому вопросу мы должны выступать против произвольного задержания граждан в политических целях. <...> И я надеюсь, что со временем и при приложении усилий страны смогут установить норму, согласно которой такая практика просто неприемлема, поскольку она таковой и является. И я думаю, что в ближайшие недели и месяцы у нас будут переговоры по этому поводу. Страны, которые предпринимают такого рода действия, должны знать, что это не может происходить безнаказанно, и это действительно неприемлемо", - заключил госсекретарь.

Ранее телеканал Al Mayadeen со ссылкой на иранские источники сообщил, что власти США могут разморозить $7 млрд иранских активов. По утверждению Al Mayadeen, Вашингтон и Тегеран также планируют обменяться задержанными и освободить по четыре человека с каждой стороны. Агентство Reuters, ссылаясь на государственное телевидение Ирана, сообщило, что представитель иранской администрации подтвердил планы совершить обмен задержанными с США.