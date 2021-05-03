США призвали власти Украины расследовать убийства и преследования журналистов

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. США осуждают насилие в отношении работников СМИ и призывают власти Украины расследовать убийства и преследования журналистов. Об этом в понедельник заявил в видеообращении пресс-атташе посольства США на Украине Дэниел Лангенкемп.

"Сегодня, во Всемирный день свободы прессы, Соединенные Штаты осуждают угрозы, преследования и насилие в отношении журналистов и работников средств массовой информации. Мы призываем к осуществлению правосудия в отношении журналистов, таких как Павел Шеремет, Георгий Гонгадзе, Вадим Комаров и другие. Сегодня мы чтим их и принцип свободы прессы", - отметил пресс-атташе.

Он отметил важную роль журналистов в формировании общественного мнения. "Очень легко забыть об исключительно важной роли, которую независимые СМИ играют, предоставляя общественности информацию, которая позволяет обществу бороться с коррупцией, сопротивляться нарушениям прав человека и делать осознанный выбор относительно судьбы своей страны", - подчеркнул Лангенкемп.

Украина впервые с 2009 года вошла в сотню стран по "Индексу свободы прессы" организации "Репортеры без границ" и заняла 96-е место, поднявшись на шесть позиций. В то же время глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, комментируя рейтинг, отметил, что прогресс Украины состоялся из-за ухудшения ситуации в других странах.