В Пентагоне отметили, что ВМС США и Ирана взаимодействуют профессионально

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Пентагон считает, что ВМС США и Ирана взаимодействуют вполне профессионально. Претензии американской стороны адресованы ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Наше взаимодействие с государственными ВМС Ирана остается профессиональным. Но речь идет о совершенно иной вертикали командования - до избранного правительства", - отметил официальный представитель Министерства обороны США. По его словам, обеспокоенность американской стороны вызвана "деятельностью ВМС КСИР". КСИР - это элитные части Вооруженных сил Ирана. Согласно данным американских экспертов, ВМС КСИР специализируются на асимметричных операциях, на их вооружении стоят в основном быстроходные катера и корабли прибрежной зоны.

Кроме того, Кирби фактически отверг заявление командующего ВМС КСИР Ирана Алирезы Тангсири о том, что все входящие в Персидский залив корабли должны будут идентифицировать себя, связываясь с иранской стороной. "Мне о таком требовании не известно. Мне о таком требовании не известно, и речь идет о международном заливе. Мы продолжаем действовать в соответствии с международным правом и международными обычаями. И мы продолжим поступать таким образом", - сказал представитель военного ведомства США.

Тангсири заявил в пятницу, что ВМС КСИР контролируют передвижения всех кораблей, входящих в Персидский залив через Ормузский пролив. "Ныне каждый корабль, входящий в Персидский залив, находится под нашим наблюдением и должен идентифицировать себя, что соответствует закону о контроле за противоправной деятельностью в Ормузском заливе", - процитировало Тангсири информационное агентство Мехр.