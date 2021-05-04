Лидер турок-киприотов возмущен тем, что президент Кипра назвал их соотечественниками

НИКОСИЯ, 4 мая. /ТАСС/. Президент самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар возмущен тем фактом, что президент Республики Кипр Никос Анастасиадис обратился к туркам-киприотам как к соотечественникам. Свое негодование лидер турок-киприотов высказал в понедельник, на следующий день после пасхальной речи Анастасиадиса, в которой он использовал это обращение.

В воскресенье лидер греков-киприотов назвал турок-киприотов "соотечественниками" и заявил, что "статус-кво на Кипре не только неприемлем для обеих общин", но, что хуже всего, не ведет к решению, при котором все "как европейские граждане, могут пользоваться благами мира, безопасности и процветания". Тем самым он подчеркнул, что турки-киприоты, сохранившие паспорта граждан Республики Кипр, являются гражданами ЕС. Анастасиадис также пригласил последних "выступить в битве" за родину.

В ответ Татар заявил, что Анастасиадис оскорбил "турко-кипрский народ", и назвал взгляды лидера греков-киприотов "анахроничными и высокомерными". "Мир и Анастасиадис должны знать, что турки-киприоты - это не меньшинство и не граждане греческой стороны, а граждане свободной и суверенной ТРСК", - сказал Татар.

В ответ на фразу Анастасиадиса о том, что на состоявшемся в конце апреля в Женеве саммите по кипрскому урегулированию греки-киприоты "еще раз испытали на себе непримиримую позицию Турции и стали свидетелями высокомерия тех, кто рисует в своем воображении новую Османскую империю", лидер турок-киприотов призвал своего визави на юге Кипра "посмотреть в зеркало".

"Мы гордимся тем, что являемся турками - внуками османов, которые завоевали Кипр в 1571 году и сделали его турецкой родиной", - добавил Татар. Он также назвал заявление Анастасиадиса о том, что решение кипрской проблемы должно предусматривать отказ острова от устаревшей системы внешних гарантий и вывод войск Турции с территории Кипра, "мечтой, которая не осуществится".

Раздел Кипра

Остров Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная ТРСК. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Единственной страной, признающей ТРСК, является Турция, которая одновременно не признает Республику Кипр как государство, причем еще с 1963 года, когда на острове распалась система двухобщинного представительства в органах власти. В Анкаре и в ТРСК в отношении властей Республики Кипр используется определение "греческая администрация Кипра".

В международных же документах весь остров Кипр считается единой страной. На греческом юге Кипра северную часть острова, где проживает турецкая община, именуют "территориями Республики Кипр, оккупированными войсками Турции", а ТРСК называют "псевдогосударством". Греко-кипрские власти признают гражданами Республики Кипр не только жителей юга, но и коренных турок-киприотов и их потомков, отказывая при этом в праве легального проживания на острове переселенцам из Турции, которые после 1974 года вселились в жилища, принадлежавшие на севере Кипра изгнанным оттуда грекам-киприотам.