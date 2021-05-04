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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Боррель заявил, что поднял тему иранской ядерной сделки на министерской встрече G7

Глава внешнеполитической службы ЕС отметил, что министерская встреча началась с "важной дискуссии" по Ирану и КНДР
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель Kenzo Tribouillard, Pool Photo via AP
Описание
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
© Kenzo Tribouillard, Pool Photo via AP

ТАСС, 4 мая. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в ходе встречи министров иностранных дел Группы семи (G7) в Лондоне затронул тему реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.

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"Как координатор СВПД я подчеркнул необходимость использования текущего окна возможностей для продвижения на пути возвращения США [в СВПД] и полной реализации [иранской ядерной] сделки", - написал он на своей странице в Twitter во вторник.

Дипломат отметил, что министерская встреча началась с "важной дискуссии" по Ирану и КНДР.

Пленарные заседания "семерки", которая проходит в очном формате впервые за два года, запланированы на 4-5 мая. Помимо глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, на мероприятие приглашены верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаБоррель, Жозеп
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