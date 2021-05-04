Боррель заявил, что поднял тему иранской ядерной сделки на министерской встрече G7

ТАСС, 4 мая. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в ходе встречи министров иностранных дел Группы семи (G7) в Лондоне затронул тему реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.

"Как координатор СВПД я подчеркнул необходимость использования текущего окна возможностей для продвижения на пути возвращения США [в СВПД] и полной реализации [иранской ядерной] сделки", - написал он на своей странице в Twitter во вторник.

Дипломат отметил, что министерская встреча началась с "важной дискуссии" по Ирану и КНДР.

Пленарные заседания "семерки", которая проходит в очном формате впервые за два года, запланированы на 4-5 мая. Помимо глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, на мероприятие приглашены верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.