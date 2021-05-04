Главы МИД Канады и Японии обсудили сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе

ОТТАВА, 4 мая. /ТАСС/. Канада и Япония договорились продолжать укрепление взаимовыгодного сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в заявлении канадского МИД по итогам состоявшейся в понедельник встречи главы внешнеполитического ведомства Марка Гарно с японским коллегой Тосимицу Мотэги.

"Министры подчеркнули давние отношения своих стран, связанных богатой историей сотрудничества и общим стремлением содействия миру и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе, - отмечается в документе. - Министры согласовали шесть областей двустороннего сотрудничества, которые принесут выгоду обеим странам и будут продвигать их общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе. Это: верховенство закона, сотрудничество в сфере кибербезопасности, энергетическая безопасность, здравоохранение, развитие торговли и борьба с изменениями климата".

Кроме того, главы МИД Канады и Японии обсудили ситуацию в КНДР, Мьянме и предстоящие Олимпийские игры в Токио.

В Лондоне с 3 по 5 мая проходят переговоры министров иностранных дел G7. Стороны должны обсудить способы противостояния новым глобальным угрозам, защиту прав человека и восстановление экономики после пандемии коронавируса. Кроме руководителей внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, на мероприятие были приглашены верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.