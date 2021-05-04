Главы МИД G7 договорились придерживаться цели денуклеаризации КНДР

ТОКИО, 4 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел Группы семи (G7) в ходе встречи в Лондоне договорились придерживаться цели денуклеаризации КНДР. Об этом во вторник на прошедшей в онлайн-режиме пресс-конференции заявил глава внешнеполитического ведомства Японии Тосимицу Мотэги.

"Мы договорились придерживаться цели полной, необратимой и поддающейся проверке денуклеаризации КНДР", - передает слова министра агентство Киодо.

17 апреля в ходе встречи в Вашингтоне о своей решимости провести полную денуклеаризацию КНДР заявили премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и президент США Джо Байден.

В Лондоне с 3 по 5 мая проходят переговоры министров иностранных дел G7. Стороны должны обсудить способы противостояния новым глобальным угрозам, защиту прав человека и восстановление экономики после пандемии коронавируса. Кроме руководителей внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, на мероприятие были приглашены верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.