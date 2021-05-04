Глава Пентагона примет участие в форуме по безопасности "Шангри-ла диалог" в Сингапуре

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин в июне отправится в Сингапур для участия в конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Пентагона.

"Министр обороны Ллойд Остин с нетерпением ждет посещения <...> [форума] "Шангри-ла диалог" в Сингапуре 4-5 июня. Это будет первая поездка министра в Юго-Восточную Азию", - говорится в сообщении.

"Министр выступит с публичными заявлениями о "Продвижении стратегии США по регионам Индийского и Тихого океанов", а также проведет на полях мероприятия двусторонние и многосторонние встречи с региональными коллегами", - добавили в пресс-службе Пентагона.

Конференция по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог" проводится в Сингапуре ежегодно с 2002 года. Организатором выступает базирующийся в Лондоне "Международный институт стратегических исследований", в форуме принимают участие несколько десятков министров обороны Азии, Европы, США. В прошлом году в связи с пандемией встречи, проходящие в последние выходные мая, были впервые отменены.