Власти Австралии выделят более $280 млн для укрепления биобезопасности страны

СИДНЕЙ, 4 мая. /ТАСС/. Правительство Австралии направит более $280 млн на дополнительные меры по обеспечению биобезопасности страны. Об этом во вторник сообщил премьер-министр Скотт Моррисон.

По его словам, новый пакет инвестиций в размере 371 млн австралийских долларов ($288,2 млн) будет направлен на борьбу с инвазивными хищниками и растениями, угрожающими безопасности эндемичных экосистем континента, а также на противодействие болезням домашнего скота. "Эти инвестиции помогут создать кольцо безопасности вокруг Австралии, чтобы защитить нашу промышленность, а также людей, которые зависят от ее благополучия. Сельское хозяйство продолжает играть ведущую роль в восстановлении национальной экономики после пандемии, и <…> мы постараемся снизить риски для него там, где это возможно", - отметил премьер в своем заявлении, опубликованном на сайте правительства.

Моррисон также сообщил, что основные средства пакета будут направлены на программу контроля морских поставок ($75,2 млн), развитие системы оповещения и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере биобезопасности ($50 млн), мероприятия по ликвидации и предотвращению распространения в Австралии африканской чумы свиней ($45,5 млн), а также на модернизацию механизмов контроля над проникновением инвазивных микроорганизмов, растений и животных на территорию континента ($26,8 млн).