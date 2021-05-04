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В Мадриде начались досрочные парламентские выборы

Голосование пройдет в 179 муниципалитетах региона

МАДРИД, 4 мая. /ТАСС/. Голосование на внеочередных парламентских выборах началось во вторник в испанском автономном сообществе Мадрид. Избирательные участки открылись в 09:00 по местному времени (10:00 мск) и будут работать до 20:00 (21:00 мск), вслед за этим начнется подсчет голосов.

Голосование пройдет в 179 муниципалитетах региона. Согласно данным газеты 20 minutos, свыше 211 тыс. человек уже проголосовали по почте. Главный претендент на победу - консервативная Народная партия (НП), от которой кандидатом на пост главы правительства является Исабель Диас Аюсо, возглавляющая регион в настоящий момент.

10 марта она объявила о созыве досрочного голосования в регионе. Коалиционное правительство Мадрида было сформировано из представителей НП и центристской партии "Граждане".

Лидер региона пошла на данный шаг после того, как "Граждане" и Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) достигли договоренности о том, чтобы поставить вопрос о доверии правительству Народной партии в Мурсии. В этот же день президиум мадридского парламента принял к рассмотрению два предложения о вынесении недоверия Диас Аюсо, которые были поданы партией "Мас Мадрид" и ИСРП.

Диас Аюсо заняла пост главы правительства автономии в 2019 году.

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