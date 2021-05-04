СМИ: в Нигерии 17 человек убиты в межобщинных столкновениях

ПРЕТОРИЯ, 4 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек погибли в ходе межобщинных столкновений на юго-востоке Нигерии за последние сутки. Об этом сообщила во вторник газета Leadership со ссылкой на местные власти.

Как отмечает издание, 3 мая вооруженные группы скотоводов атаковали три деревни в районе Гвер-Вест на территории штата Бенуэ. В результате стычек также есть раненые, их число не приводится.

Конфликт между скотоводами и земледельцами в штате Бенуэ возник из-за споров о правах на земельные участки и доступе к водным ресурсам. Эти споры все чаще сопровождаются насилием и выливаются в вооруженные столкновения.