Министр юстиции США запросил у Конгресса еще $85 млн на борьбу с внутренним терроризмом

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд запросил у законодателей дополнительно $85 млн на противодействие внутреннему терроризму.

Выступая во вторник в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США на слушаниях, посвященных бюджету Минюста на 2022 финансовый год (начнется 1 октября текущего календарного года), он отметил, что "$45 млн из этой суммы будут предоставлены ФБР для проведения расследований, связанных с внутренним терроризмом, $40 млн - на помощь федеральным прокурорам в работе на данном направлении". Трансляция ведется на сайте комитета.

По словам Гарленда, в целом администрация президента Джо Байдена просит выделить на деятельность Минюста в следующем финансовом году $35,2 млрд. В том числе $131 млн - на борьбу с внутренним терроризмом.

Ранее Байден поручил членам своего кабинета ужесточить борьбу с внутренним экстремизмом и провести всеобъемлющую оценку рисков, которые несет это явление, в связи с беспорядками, произошедшими в Конгрессе 6 января. В тот день сторонники бывшего тогда главой Белого дома Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса с целью попытаться воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября выборов главы государства, победу на которых одержал демократ Байден.