Глава МИД ФРГ высказался против новых конфликтов между Востоком и Западом

БЕРЛИН, 4 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на полях заседания глав МИД "семерки" в Лондоне обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопросы международной политики.

"На встрече с Блинкеном было выражено согласие осуществлять конкретную политику, цель которой - не рыть новые ямы [в отношениях] и не начинать новый конфликт между Востоком и Западом", - написал министр во вторник в Twitter. По его словам, всегда нужно оставаться готовым к переговорам и при этом действовать последовательно.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения приняли решение вернуться к формату "семерки".