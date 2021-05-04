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Встречу рабочей группы России и Египта по антитеррору могут провести в мае

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что очное заседание группы планируется провести в Каире в ближайшее время

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Заседание российско-египетской рабочей группы по вопросам борьбы с терроризмом планируется провести в мае. Об этом сообщил журналистам во вторник посол республики в Москве Ихаб Наср.

"В октябре 2018 было подписано соглашение о стратегическом партнерстве. Одна из частей этого соглашения включает в себя создание совместной российско-египетской рабочей группы по вопросам борьбы с терроризмом. Первая встреча прошла в Москве в 2019 году, теперь мы рассчитываем провести второе заседание группы позднее в этом месяце", - сказал он.

В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что очное заседание группы планируется провести в Каире в ближайшее время. Министр подчеркнул, что совместная работа в рамках этого механизма способствует укреплению взаимодействия стран на антитеррористическом направлении.

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Лавров, Сергей ВикторовичЕгипетРоссия
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