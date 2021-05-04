Посла России вызвали в МИД Франции из-за санкций против представителей ЕС

ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Посол РФ в Париже Алексей Мешков был вызван в МИД Франции в связи с санкциями Москвы в отношении европейских чиновников. Об этом сообщил во вторник представитель французского внешнеполитического ведомства.

"Как заявил в минувшую субботу [1 мая] главам МИД [французский министр по делам Европы и иностранных дел] Жан-Ив Ле Дриан, Франция решительно осуждает меры, объявленные 30 апреля российскими властями против ряда европейских политиков, среди которых - председатель Европарламента [Давид Сассоли], вице-председатель Европейской комиссии [Вера Юрова], а также французский депутат Жак Мэр. Мы подтверждаем нашу солидарность и выражаем им нашу поддержку", - сказал представитель МИД. Он отметил, что "эти меры не позволяют обеспечить деэскалацию нынешней напряженности".

"Мы довели это 3 мая до сведения посла России Алексея Мешкова во время беседы в министерстве. Мы также выразили ему нашу озабоченность в связи с недавним президентским указом относительно найма местных работников в качестве сотрудников дипломатических представительств. Мы призвали Россию воздержаться от осуществления этого решения", - говорится в заявлении МИД.

30 апреля МИД РФ опубликовал заявление, включающее список граждан стран - членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию России. В этот список из восьми человек вошли, в частности, Сассоли, еврокомиссар по вопросам ценностей и транспарентности Юрова, руководитель берлинской прокуратуры Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт. Также в списке оказался член французской делегации в ПАСЕ Мэр, который готовит несколько докладов о ситуации вокруг находящегося в колонии Алексея Навального.

Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.