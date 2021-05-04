Госсекретарь США предостерег от попыток силой изменить статус Тайваня

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег от попыток изменить статус Тайваня силовым способом, предупредив, что такие действия стали бы серьезной ошибкой. Об этом глава американской дипломатии заявил в опубликованном во вторник интервью газете Financial Times.

"Мы привержены тому, чтобы гарантировать, что у Тайваня будут способы защитить себя. Это обязательство не исчезнет. И в то же самое время было бы очень серьезной ошибкой, если кто-нибудь попытался бы силой нарушить существующий статус-кво", - предупредил Блинкен.

Он назвал вызывающими беспокойство действия Китая на тайваньском направлении. "Тревожит и вызывает беспокойство то, что Пекин, судя по всему, придерживается иного подхода и действует агрессивно", - утверждал госсекретарь.

В последнее время Белый дом на фоне обострения отношений с Пекином еще больше активизировал контакты с Тайванем, который рассматривается КНР и подавляющим большинством стран мира как неотъемлемая часть территории Китая. Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Несмотря на признание политики "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения, что вызывает протесты у Пекина.

Тайвань управляется самостоятельно с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевших поражение в гражданской войне. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты бывшей Китайской Республики.