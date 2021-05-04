СМИ: у Нетаньяху практически нет шансов создать коалицию за остающееся до 5 мая время

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху остался практически без шансов на формирование правительства по итогам состоявшихся 23 марта досрочных парламентских выборов до истечения через час с небольшим 28-дневного срока, отведенного ему на это законом. Об этом сообщает государственное радио Kan со ссылкой на источники в "Ликуд".

По данным радиостанции, Нетаньяху не намерен запрашивать продление на 14 дней отведенного ему срока, в результате чего мандат на формирование кабмина по итогам выборов вернется к президенту Израиля Реувену Ривлину в 00:01 (совпадает с московским) 5 мая. В таком случае до конца этой недели глава государства должен будет провести консультации с парламентскими фракциями с тем, чтобы определить следующего депутата, которому поручит создание правительственной коалиции. Второму претенденту на это будет отведено 28 дней без права продления на две недели.

Если Ривлин не определится с кандидатурой, он может передать право выбрать депутата, которому будет поручено сформировать кабмин, сразу всем 120 парламентариям Кнессета 24-го созыва, указывает Kan. Тогда у всего состава парламента будет 21 день на то, чтобы собрать 61 депутатскую подпись за претендента, которому в этом случае будут предоставлены две недели на попытку формирования кабмина. Если правительство так и не будет создано по итогам выборов 23 мая, Кнессет 24-го созыва будет автоматически распущен, а перевыборы будут объявлены через 90 дней. Они станут уже пятыми выборами в Израиле за два с половиной года.

Ривлин 6 апреля поручил Нетаньяху формирование нового правительства по итогам парламентских выборов 23 марта, на что премьеру было предоставлено в соответствии с законом 28 дней с возможностью продления срока на две недели. Предыдущее правительство Израиля было сформировано 17 мая 2020 года по итогам состоявшихся 2 марта того же года парламентских выборов. Кнессет 23-го созыва был автоматически распущен 23 декабря 2020 года из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны, а досрочные парламентские выборы были назначены на 23 марта 2021 года. Нетаньяху остается главой переходного правительства до приведения к присяге нового кабинета.

По результатам двух предшествовавших голосованию 2 марта 2020 года выборов в Израиле - 9 апреля и 17 сентября 2019 года - парламентариям не удавалось сформировать коалицию, которая контролировала бы более половины из 120 мест в Кнессете. В результате были объявлены сначала первые повторные выборы в истории Израиля, а затем и вторые.