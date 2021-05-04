Рааб заявил, что G7 не готова отказаться от сотрудничества с КНР по некоторым направлениям

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) готовы сотрудничать с Китаем по ряду направлений, несмотря на очевидные разногласия в сфере прав человека. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб по итогам первого дня переговоров в рамках встречи глав МИД государств "семерки" в Лондоне.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какой сигнал G7 собирается послать авторитарным, по их оценке, странам, например, Китаю, глава британского внешнеполитического ведомства указал, что государства "семерки" намерены защищать демократические принципы, но не собираются отказываться от взаимодействия с КНР по ряду вопросов. "Мы считаем, что торговля должна быть открытой. Мы верим в защиту открытых обществ, прав человека и демократии. Мы выступаем за сохранение окружающей среды, борьбу с изменением климата и пандемиями и в целом за сотрудничество в сфере здравоохранения", - добавил он.

Именно с обсуждения отношений с КНР началось во вторник первое за два года пленарное заседание неформального объединения семи развитых экономик мира - Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии. Затем была рассмотрена ситуация в Мьянме, Ливии, Сирии. Во второй половине дня министры G7 провели сессию, посвященную России, Украине и Белоруссии, после чего обсудили Афганистан.

Завершилась рабочая программа вторника обсуждением сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. Дискуссия прошла в рамках рабочего ужина, а принять участие в ней были приглашены представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Лим Джок Хой. Как ожидается, итог дискуссий будет подведен в совместном коммюнике в среду.

Встреча на Даунинг-стрит

Тема Китая стала во вторник предметом обсуждения и на встрече премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Как говорится в сообщении канцелярии главы британского правительства, Джонсон и Блинкен также обсудили Афганистан, Иран, "совпадение внешнеполитической линии Великобритании и США", вопросы двусторонней торговли, совместную борьбу с пандемией коронавируса.

"Премьер-министр и госсекретарь Блинкен согласились, что всемирное развертывание кампании по вакцинации будет ключевым моментом для победы над пандемией коронавируса. Они подчеркнули важность работы G7 в этой сфере, в том числе увеличение международных производственных мощностей", - отмечается в коммюнике Даунинг-стрит, 10.

"Они согласились, что сотрудничество между Великобританией и США будет играть важную роль в деле достижения прогресса в борьбе против COVID, в защите окружающей среды и других международных приоритетов. Они также приветствовали более широкую работу, которую Великобритания и США ведут вместе в таких сферах, как торговля и оборона", - сообщили в канцелярии Джонсона.

Джонсон вспоминает Лаврова

На встрече британский премьер напомнил, что последний раз он встречался с Блинкеном на полях ООН. Год Джонсон не уточнил, однако упомянул в этой связи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. "Очень рад видеть вас. Думаю, что последний раз мы встречались в ООН, где мы говорили - вы говорили - с нашим другом Сергеем Лавровым, которым мы оба в определенной степени восхищаемся", - приводит слова, сказанные Джонсоном, пресс-служба Госдепартамента.