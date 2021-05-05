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Блинкен заявил о необходимости добиваться от РФ соблюдения международных обязательств

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник заявил о необходимости добиваться от Москвы соблюдения ею своих международных обязательств.

"Мы должны работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать Россию к ответственности за ее действия и оказывать давление на Москву, чтобы она соблюдала свои международные обязательства", - утверждает Блинкен на своей странице в Twitter.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сделал репост сообщения Блинкена. "Россия должна выполнять свои обязательства в рамках минских соглашений и добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины", - написал при этом Прайс.

Теги
УкраинаСШАРоссияБлинкен, Энтони
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