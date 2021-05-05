Reuters: в США считают, что статус-кво по Тайваню соответствует интересам и США, и КНР

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Власти США и КНР понимают, что сохранение статус-кво относительно Тайваня соответствует интересам и Вашингтона, и Пекина. Такое мнение, как сообщает во вторник агентство Reuters, координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Курт Кэмпбелл выразил в ходе видеоконференции, организованной газетой Financial Times.

Кэмпбелл сказал, что, по его мнению, как в США, так и в КНР понимают, что поддержание определенного статус-кво относительно острова отвечает интересам обеих стран, пишет Reuters. Как отмечает агентство, американский чиновник добавил, что любой конфликт между США и КНР из-за Тайваня вряд ли ограничится небольшим с точки зрения географии районом. "Думаю, он быстро расширится и основательно разрушит глобальную экономику таким образом, который, полагаю, никто не может предсказать", - сказал Кэмпбелл.

По данным Reuters, во время мероприятия его попросили прокомментировать звучащие в адрес Вашингтона "призывы <...> дать Тайваню более четкие гарантии безопасности". "Я полагаю, что у так называемой стратегической ясности, о которой вы говорите, есть значительные недостатки", - сказал на это Кэмпбелл.

Помимо этого, он указал на важность создания атмосферы доверия и обеспечения коммуникации между США и КНР в кризисные моменты. Как отмечает Reuters, чиновник сравнил эти меры предосторожности с теми, которые США и СССР использовали во времена холодной войны. Однако, как считает Кэмпбелл, КНР к ним относится с неохотой, пишет агентство. "У нас есть горячая линия <...>, пару раз мы ее использовали, просто звонили в пустую комнату час за часом", - утверждает Кэмпбелл. Он также выразил надежду на "практическое дипломатическое взаимодействие" с КНР по КНДР, Ирану и вопросам противодействия изменению климата в ближайшие несколько месяцев.

В последнее время Белый дом на фоне обострения отношений с Пекином еще больше активизировал контакты с Тайванем, который рассматривается КНР и подавляющим большинством стран мира как неотъемлемая часть территории Китая. Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Несмотря на признание политики "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения, что вызывает протесты у Пекина.

Тайвань управляется самостоятельно с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевших поражение в гражданской войне. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты бывшей Китайской Республики.