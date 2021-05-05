СМИ: силы безопасности Индии ликвидировали двух экстремистов на севере страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мая. /ТАСС/. Силы безопасности Индии уничтожили по меньшей мере двух боевиков пропакистанской экстремистской группировки "Лашкар-э-тайба" ("Армия правоверных", запрещена в РФ) в северной союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом в среду сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники в региональной полиции.

Вооруженные экстремисты были ликвидированы в ходе антитеррористической операции индийских силовиков в районе Барамулла. Среди убитых - иностранный наемник, ранее находившийся в розыске за нападения на сотрудников индийских правоохранительных органов.

В 2020 году в Джамму и Кашмире боевики антииндийских группировок совершили 200 террористических вылазок, силы безопасности за этот период нейтрализовали 199 экстремистов.

Территория Кашмира остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части Кашмира активно действуют группировки, выступающие за отделение этого района от страны.

Нью-Дели обвиняет соседний Пакистан в поддержке экстремистов, Исламабад отвергает эти обвинения.