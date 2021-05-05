В Еврокомиссии увязали ратификацию инвестсоглашения с Китаем с отменой санкций против ЕС

БРЮССЕЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) подтвердила, что не будет настаивать на ратификации Европейским парламентом Всеобъемлющего соглашения об инвестициях (ВСИ) с Китаем, которое даст странам ЕС расширенный доступ на китайский рынок, из-за введения Пекином в марте контрсанкций против депутатов Европарламента. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии.

"Перспективы развития ситуации вокруг Всеобъемлющего соглашения об инвестициях с КНР будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация в наших отношениях. Еврокомиссия считает неприемлемым и заслуживающим сожалений решение Китая подвергнуть санкциям граждан ЕС и членов Европейского парламента", - говорится в заявлении.

Китай 22 марта запретил въезд в страну 10 европейским гражданам, включая пятерых депутатов Европарламента, за вмешательство в дела Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Эта мера стала ответом на введение санкций ЕС против Китая, которые мотивированы якобы имеющими место в КНР нарушениями прав уйгурского населения.

После этого решения ведущие фракции Европарламента выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Китаем, которое Еврокомиссия смогла ценой значительных усилий согласовать и подписать в конце 2020 года. До настоящего момента Еврокомиссия убеждала Европарламент ратифицировать данный документ, мотивируя это тем, что экономическое и инвестиционное партнерство, с одной стороны, и диалог (равно как и обмен санкциями) по правам человека, с другой - это совершенно разные направления взаимодействия с Китаем. Сейчас ЕК впервые согласилась официально увязать эти две темы.

По оценкам европейских экспертов, отсутствие действующего инвестиционного соглашения между ЕС и КНР может привести к ужесточению экономического противостояния Пекина и Брюсселя в ближайшие годы. ЕС будет усиливать контроль за китайским капиталом в Европе, в частности, в секторах, которые он сочтет стратегическими, а Китай сможет в ответ сокращать доступ европейского бизнеса к своему рынку. Стратегически такое развитие событий будет более всего выгодно США.