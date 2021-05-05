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Четыре пакистанских пограничника погибли в результате нападения на границе с Афганистаном

Еще шестеро получили ранения, пишет газета Pakistan Today

ИСЛАМАБАД, 5 мая. /ТАСС/. Четыре военнослужащих Корпуса пограничной охраны Пакистана погибли, шесть получили ранения в среду в результате нападения террористов на границе с Афганистаном.

Как сообщает газета Pakistan Today, инцидент произошел в районе Манзакай в провинции Белуджистан. Экстремисты открыли огонь с афганской стороны, когда пакистанские пограничники занимались оборудованием одного из участков двусторонней границы. Четыре пограничника погибли на месте, шесть были доставлены в госпиталь в городе Кветте. По экстремистам с пакистанской стороны был открыт ответный огонь.

Военнослужащие Пакистана ведут инженерное оборудование границы с Афганистаном и сооружение заграждений на ней в целях пресечения трансграничного терроризма, проникновения экстремистов и переброски контрабанды на пакистанскую территорию с сопредельной стороны. К настоящему времени эти работы выполнены на 90%.

Теги
АфганистанПакистан
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