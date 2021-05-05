Улукбек Марипов назначен главой кабинета министров Киргизии

БИШКЕК, 5 мая. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил Улукбека Марипова председателем кабинета министров республики. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент Кыргызской Республики подписал указ, согласно которому Марипов назначен председателем кабинета министров Кыргызской Республики, и он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

В соответствии с указом главы государства, первым вице-премьером назначен Артем Новиков, который занимал эту должность в составе прежнего правительства. Улукбек Кармышаков - заместителем председателя кабмина, министром экономики и финансов. Азамат Дыйканбаев - вице-премьером и министром цифрового развития, а Жылдыз Бакашева - вице-премьером.

До этого Марипов также возглавлял правительство республики, но в качестве премьер-министра. Ранее Жапаров подписал указ о преобразовании правительства в кабинет министров, согласно подписанной им в среду новой редакции конституции. Поправки к основному закону были приняты на состоявшемся в республике 11 апреля референдуме.