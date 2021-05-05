Президент Болгарии 11 мая подпишет указ о внеочередных выборах в парламент

СОФИЯ, 5 мая. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев готовится 11 мая подписать серию указов, посвященных досрочным выборам в Народное собрание (парламент) страны. Об этом в среду сообщает пресс-служба главы государства.

"Румен Радев объявит свое решение о начале работы вновь сформированной Центральной избирательной комиссии (ЦИК) одновременно с роспуском 45-го Народного собрания и изданием указа о назначении досрочных парламентских выборов. По словам президента, наиболее вероятная дата обнародования указа - 11 мая, в этом случае парламентские выборы состоятся 11 июля", - говорится в сообщении.

В среду глава государства проводит консультации с представленными в парламенте партиями и коалициям, на которых от них будут представлены кандидаты в члены ЦИК, а 7 мая состоятся публичные слушания. В соответствии с решением 45-го созыва парламента в состав новой ЦИК войдут 15 человек.

Радев продолжает обсуждать с экспертами и политиками состав технического правительства страны, по словам президента, оно "должно состоять из уважаемых экспертов, которых, независимо от их политической принадлежности, должна объединить цель проведения честных выборов и преодоления последствий медицинского и политического кризиса в стране".

Политический кризис

45-е Народное собрание Болгарии так и не смогло договориться о формировании нового правительства страны. В среду и третья по численности парламентская группа в парламенте - "Болгарская социалистическая партия (БСП) за Болгарию" отказалась от права сформировать новое правительство страны. Об этом на встрече с президентом Радевым заявила председатель парламентской группы "БСП за Болгарию" Корнелия Нинова.

"Нашим желанием было сформировать правительство, которое бы решало проблемы людей, оказало бы социальную помощь гражданам в условиях кризиса, стабилизировало бы экономику, подготовило бы план восстановления и разрушила бы модель "Борисов" (модель управления страной, которую проводил лидер правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии", в настоящее время исполняющий обязанности премьер-министра Бойко Борисов - прим. ТАСС). Мы предложили свою руку второй политической силе (партии "Есть такой народ" - прим. ТАСС), но она и другие партии протеста заявили о том, что мы не получим поддержки <...>. Мы возвращаем мандат на право сформировать правительство", - заявила Нинова.

Президент Болгарии в ответ сообщил, что парламент в связи с невозможностью сформировать правительство будет распущен и будет назначен технический кабинет министров.

"На следующей неделе 45-е Народное собрание будет распущено, и я назначу техническое правительство. В подобной ситуации, предполагается, что досрочные парламентские выборы пройдут 11 июля", - сказал Радев. Президент призвал политические партии осмыслить свои приоритеты, чтобы по итогам досрочных выборов не возникло нового кризиса и правительство страны было бы сформировано.

Ранее от права формирования нового болгарского правительства вынужденно отказались представители коалиции партии "ГЕРБ" и Союза демократических сил и новая политическая партия "Есть такой народ".