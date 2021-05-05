Меркель связала поддержку роста военных расходов до 2% ВВП с политикой в адрес России

БЕРЛИН, 5 мая. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о приверженности Германии цели повышения расходов на оборону до 2% от национального ВВП, что, по ее словам, связано в том числе и с оборонной политикой Берлина по отношению к России. Такое мнение она высказала в среду, выступая на онлайн-конференции фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, посвященной будущему трансатлантических отношений.

"Мы как и прежде привержены цели повышения расходов на оборону в 2%" от ВВП", - сказала Меркель. "Эта цель была обновлена, - добавила канцлер. - Это во многом связано с обороной в направлении России".

В сентябре 2014 года на саммите НАТО в Уэльсе была достигнута договоренность, согласно которым все страны блока должны в течение 10 лет увеличить соответствующую статью расходов до 2% от ВВП. Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о планах достигнуть этой цели к 2031 году.