В Мозыре задержали 11 подозреваемых в беспорядках после выборов президента Белоруссии

МИНСК, 5 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали в Мозыре (Гомельская область) 11 человек, подозреваемых в грубом нарушении общественного порядка в составе группы после президентских выборов в августе прошлого года. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram -канале.

"Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и признали их подозреваемыми по уголовному делу за групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок, сопряженные с явным неповиновением законным требованиям представителей власти", - отметила официальный представитель МВД.

Чемоданова проинформировала, что спецоперация по задержанию подозреваемых проводилась 4 мая при силовой поддержке бойцов ОМОН и СОБР. По данным милиции, десять фигурантов (от 18 до 27 лет) входят или ранее входили в местную околофутбольную группировку праворадикальной направленности. Шестеро из них безработные, еще четверо - судимы за кражи, грабежи, хулиганства и уклонение от призыва на воинскую службу, уточнила пресс-секретарь.

По данным МВД, вечером 11 августа минувшего года на бульваре Юности агрессивно настроенные лица распыляли в сторону правоохранителей газ из баллончиков, бросали в них камни. "В итоге один сотрудник пострадал, служебные автомобили оказались поврежденными. Останавливать нарушителей пришлось предупредительными выстрелами в воздух", - заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии.