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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Главы МИД стран G7 выступили за сохранение иранской ядерной сделки

По мнению министров, СВПД остается лучшим способом обеспечить полностью мирный характер иранской ядерной программы

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Совместный всеобъемлющий план по ядерной программе Ирана (СВПД) остается лучшим способом гарантировать мирный характер ядерной программы Тегерана. Об этом говорится в итоговом коммюнике встречи глав МИД G7, распространенном в среду.

"СВПД остается лучшим способом обеспечить полностью мирный характер иранской ядерной программы", - отмечается в документе.

Главы МИД "семерки" высказались в поддержку дискуссий между участниками СВПД и США по восстановлению соглашения, но в то же время выразили обеспокоенность "последними действиями Ирана" в этой сфере, не обозначив точно, о чем идет речь. Главы МИД G7 не стали увязывать сохранение ядерной сделки с требованиями к Ирану в связи с его действиями в регионе, однако призвали Тегеран воздержаться от тех из них, которые, по мнению стран "семерки", создают угрозу безопасности. "Мы призываем Иран прекратить всю деятельность, связанную с баллистическими ракетами и несовместимую с резолюцией Совета Безопасности ООН 2231, воздержаться от дестабилизирующих действий и играть конструктивную роль в укреплении региональной стабильности и мира", - говорится в документе.

Министры иностранных дел адресовали Ирану также требования прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований в регионе и обеспечить соблюдение прав человека внутри страны.

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ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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