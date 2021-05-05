Секретариат ООН работает со странами-членами над возвращением к очному формату

ООН, 5 мая. /ТАСС/. Секретариат ООН проводит консультации со странами - членами организации по вопросу возвращения к работе в очном формате в здании всемирной организации в Нью-Йорке. Об этом на брифинге в среду сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы продолжаем работу над постепенным увеличением [очного] присутствия в безопасном ключе. И мы, очевидно, работаем со странами - членами ООН, чтобы понять, как мы можем сделать это максимально безопасно для делегаций, персонала и журналистов, как мы можем наилучшим способом поддержать их в организации межправительственных встреч", - сказал он.

Дюжаррик также отметил, что в настоящее время организация ограничивает очное присутствие людей в здании на уровне 40% от обычного.

В сентябре традиционно проводится неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, на которую до пандемии коронавируса приезжали многочисленные делегации от стран по всему миру. В прошлом году это мероприятие прошло в формате трансляции заранее записанных видеовыступлений лидеров государств, в это время в зале Генассамблеи страны представляли постоянные представители при ООН. Порядок проведения подобной встречи в этом году пока еще не определен. Власти города Нью-Йорк, в центре которого располагается штаб-квартира всемирной организации, намерены снять все введенные из-за коронавируса ограничения и вернуться к нормальной жизни 1 июля.

С марта 2020 года штаб-квартира ООН в Нью-Йорке работала в удаленном режиме. Хотя заседания Генассамблеи с осени вернулись в очный формат, они проходят при присутствии в зале не более одного представителя от каждой страны. При этом встречи Совета Безопасности до сих пор преимущественно проходят по видеосвязи.