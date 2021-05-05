{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование похищения журналиста в Мали

О похищении журналиста террористами ранее сообщил генеральный секретарь НПО "Репортеры без границ" Кристоф Делуар

ТАСС, 5 мая. Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование из-за похищения в Мали французского журналиста Оливье Дюбуа. Об этом со ссылкой на ведомство сообщило в среду Agence France-Presse.

Как отмечает AFP, прокуратура расследует "похищение [журналиста] организованной группировкой", которая "связана с террористической организацией".

О похищении журналиста террористами ранее сообщил генеральный секретарь НПО "Репортеры без границ" Кристоф Делуар. Информацию об исчезновении Дюбуа подтвердил впоследствии французский МИД.

Делуар в своем заявлении сослался на появившееся в интернете видео, на котором Дюбуа утверждает, что его похитила группировка "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин". Она была создана весной 2017 года и связана с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Теги
МалиФранция
Пандемия COVID-19
Власти США поддержали приостановку действия патентов на вакцины от коронавируса
По словам представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай, Вашингтон намерен активно участвовать в переговорах в рамках Всемирной торговой организации по этому вопросу
Читать полностью