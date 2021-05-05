Пентагон заявил, что следит за китайской ракетой, но пока не знает, где упадут ее обломки

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Космическое командование ВС США внимательно следит за падением ракеты CZ-5B, которая вывела на орбиту модуль китайской станции, но пока не может спрогнозировать, куда упадут ее обломки. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Космическое командование США внимательно отслеживает это", - сказал он. Отвечая на вопрос о возможном месте падения обломков ракеты и последующем реагировании США на это событие, Кирби заявил, что "пока рано говорить об этом".

Ранее в Космическом командовании ВС США ТАСС заявили, что не уверены в том, что ракета распадется при входе в атмосферу. Ожидается, что объект войдет в атмосферу 8 мая.

Как сообщили ранее ТАСС в Роскосмосе, российские средства мониторинга отслеживают сход с орбиты второй ступени ракеты CZ-5B. Падение несгораемых конструкций РФ не угрожает. В настоящее время ступень, сухой вес которой составляет 18 тонн, осуществляет неуправляемый сход с орбиты. Часть конструкций ступени сгорит в плотных слоях атмосферы, отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности.

Китайский эксперт в области ракетных вооружений Сун Чжунпин заявил, что падение частей отработавших ракет-носителей - нормальное явление, а экологичное топливо конструкции не приведет к загрязнению акватории океана, где они должны упасть. Подозрения Запада насчет ракеты эксперт сравнил с рассуждениями о "китайской угрозе", нацеленными против аэрокосмической отрасли КНР.