Белый дом не уточнил, потребуют ли США от КНР компенсации в случае ущерба от ее ракеты

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Белый дом не уточняет, намерен ли Вашингтон добиваться получения от Пекина компенсации, если Соединенные Штаты понесут какой-либо ущерб в результате неуправляемого схода с орбиты китайской ракеты-носителя CZ-5B, которая ранее вывела на орбиту модуль китайской станции.

Комментируя в среду этот вопрос на регулярном брифинге, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что не хотела бы опережать события. "Будем надеяться, это не станет исходом [нынешних событий]", - сказала Псаки про возможный урон США вследствие падения обломков китайской ракеты.

Кроме того, она оставила без прямого ответа просьбу уточнить, осуждает ли правительство США такие шаги в рамках космической программы КНР, которые привели к возникновению сложившейся ситуации. "Космическое командование [Вооруженных сил] США отслеживает местоположение китайской ракеты Long March 5B", - подчеркнула представитель Белого дома.

По ее словам, "США привержены тому, чтобы заниматься решением обостряющейся проблемы космического мусора, нарастания масштабов деятельности в космосе". "И мы хотим работать с международным сообществом, чтобы продвигать лидерство и ответственное поведение в космосе. Интересам всех стран соответствует ответственное поведение в космосе, чтобы гарантировать безопасность и стабильность, а также долгосрочную устойчивость деятельности в космосе", - заверила Псаки. "Сотрудничество является отличительной чертой нашего подхода, - добавила пресс-секретарь Белого дома. - Мы намерены работать с нашими зарубежными партнерами по этому вопросу".

Как сообщили ТАСС в Космическом командовании ВС США, в Пентагоне не уверены, что ракета CZ-5B, которая ранее вывела на орбиту модуль китайской станции, распадется при входе в атмосферу. Ожидается, что этот объект войдет в атмосферу 8 мая.

В Роскосмосе ранее ТАСС подтвердили, что национальные средства мониторинга отслеживают сход с орбиты второй ступени ракеты CZ-5B. Падение несгораемых конструкций России не угрожает. В настоящее время ступень, сухой вес которой составляет 18 тонн, осуществляет неуправляемый сход с орбиты. Как пояснили в Роскосмосе, время прекращения баллистического существования ступени ракеты-носителя CZ-5B с определением возможного района его падения будет уточняться по мере обновления параметров движения объекта. Часть конструкций ступени сгорит в плотных слоях атмосферы, отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности.