Вице-президент США посетит Мексику и Гватемалу 7-8 июня

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис 7-8 июня совершит визит в Мексику и Гватемалу. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пула вице-президента в ходе ее поездки в штат Род-Айленд.

Во время своего первого зарубежного визита Харрис обсудит проблему массовой эмиграции в США мексиканцев и гватемальцев, проникающих в штаты через южную границу. Ранее вице-президент отмечала, что американские власти собираются заниматься не только последствиями возникновения данной проблемы, но и "первопричинами миграции". Харрис также намерена на этой неделе провести телефонный разговор с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Администрация президента США Джо Байдена в последнее время подвергается жесткой критике в свете нарастающего притока людей, которые незаконно пытаются проникнуть в США из Мексики. Политические оппоненты, в частности, утверждают, что происходящее стало следствием слишком мягкого подхода нового главы Белого дома к нелегальной иммиграции. Особо жесткой критике Байден подвергается за то, что несовершеннолетние нелегальные мигранты, оказавшиеся в США, содержатся в условиях, не подходящих для детей.