Пентагон выступил за постоянные контакты с китайскими военными

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Пентагон выступает за наличие постоянных контактов с китайскими военными, чтобы исключить возможное недопонимание относительно действий друг друга в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР). Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Очевидно, что мы хотим избежать возможности неверной оценки и недопонимания [действий друг друга], что может навредить людям", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости контактов США и Китая относительно их действий в ИТР. Кирби подчеркнул, что "должны быть какие-то каналы связи, чтобы предотвращать возможные недопонимания". "Естественно, министр обороны [США Ллойд Остин] это поддерживает", - уточнил представитель Пентагона.

В конце апреля начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, что Соединенные Штаты, в частности, держат свой флот в Азии на случай активных действий КНР в отношении Тайваня.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.