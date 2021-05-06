В Великобритании пройдут самые масштабные региональные выборы за 48 лет

ЛОНДОН, 6 мая. /ТАСС/. Самые масштабные региональные выборы за почти полвека пройдут в четверг в Соединенном Королевстве. Процедура голосования, отложенная ровно на год из-за пандемии, начнется в 07:00 (09:00 мск) и продлится до 22:00 (00:00 мск), а результаты выборов лучше любых опросов общественного мнения покажут реальное соотношение сил между правящей Консервативной и оппозиционной Лейбористской партиями.

Всего на кону стоят 5 тыс. мест в муниципальных, местных и региональных советах в Англии. Это самое большое количество с 1973 года, когда была изменена вся система местных выборов. Для сравнения: в 2016 году, когда в Великобритании в последний раз проходили региональные выборы, гражданам предстояло определить судьбу 2,7 тыс. мандатов.

Помимо этого, по итогам волеизъявления будут сформированы составы законодательных органов Шотландии и Уэльса, в Англии и Уэльсе во второй раз в истории пройдут выборы 39 комиссаров полиции и будет перераспределен один мандат в национальном парламенте.

Консерваторы против лейбористов

Нынешнее волеизъявление - первое с момента досрочных парламентских выборов, прошедших в декабре 2019 года. Убедительную победу на них праздновала Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном. Ей противостоят лейбористы, которых после неудачных всеобщих выборов два года назад возглавил Кир Стармер.

Опросы общественного мнения отдают преимущество консерваторам, хотя лейбористы сумели за последнюю неделю сократить отставание. Правящую политическую силу готов поддержать 41% респондентов, а ее основного конкурента - 36% (неделю назад разрыв составлял девять процентных пунктов). Между тем, когда Стармер стал главой партии в апреле 2020 года, к лейбористам испытывали симпатии 29% опрошенных, а к консерваторам - 51%.

Скандал вокруг ремонта Джонсона

На руку оппозиции может сыграть скандал, который разворачивается вокруг ремонта, сделанного Джонсоном в премьерской резиденции на Даунинг-стрит. Лейбористы указывают на то, что потраченные на ремонт средства премьер получил от доноров Консервативной партии в виде ссуды, которую он обязался погасить, но не заявил об этих расходах, якобы нарушив кодекс поведения министра.

Избирательная комиссия Соединенного Королевства начала расследование из-за ремонта резиденции. По мнению политических аналитиков, даже если она не найдет нарушений, постоянное обсуждение сметы на обустройство премьера - потратил ли он на поклейку обоев 60 тыс. или £200 тыс. ($83-280 тыс.) - может негативно сказаться на рейтингах консерваторов. Особенно в наименее обеспеченных регионах Англии, где тори намеревались укрепить свои позиции.

Фактор коронавируса

Сложно сказать, какой вердикт избиратели вынесут деятельности правительства и по самой злободневной теме последних двух лет - пандемии. С одной стороны, Великобритания со 150 тыс. умерших из-за последствий COVID-19 занимает первое место по смертности среди стран Европы. Критики правительства объясняют это непоследовательной политикой властей с объявлением карантина в прошлом году. С другой стороны, Великобритания проводит крайне успешную программу вакцинации населения - одну дозу вакцины получили уже более 65% совершеннолетнего населения страны, две дозы - 30%.

Не исключено, что последние победы консерваторов в борьбе против коронавируса окажутся куда важнее для избирателей, чем ремонт Джонсона. Так, опросы общественного мнения показывают, что кандидат от правящей партии одержит верх во время дополнительных выборов в национальный парламент в городе Хартлпул. Лейбористы удерживали под своим контролем этот избирательный округ на северо-востоке Англии с 1964 года, и победа консерваторов станет крайне неприятной новостью для Стармера.

В Лондоне сюрпризов не ждут

Выборы определят судьбу мэров ряда городов и руководящих органов столичных округов ряд графств. Так, среди прочих определятся мэры Лондона, Ливерпуля, Бристоля, Донкастера, Солфорда, Большого Манчестера. Наибольший интерес традиционно прикован к столице страны, однако здесь никаких сюрпризов не ожидается. Лейборист Садик Хан, ставший в 2016 году первым мусульманином во главе мэрии европейской столицы, сохраняет уверенные шансы на переизбрание. Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что он победит во втором туре с 63% голосов. Поддержать его основного конкурента консерватора Шона Бэйли намерены 37% респондентов.

Надежды шотландских националистов

В Шотландии избиратели в шестой раз определят состав однопалатного регионального парламента. Эти выборы чрезвычайно важны для Шотландской национальной партии, которая очень хотела бы получить в 129-местном законодательном органе большинство. Лидер партии, первый министр Шотландии Никола Стерджен рассчитывает, что подобный результат усилит позицию националистов, призывающих провести повторный референдум о независимости региона. Предыдущий плебисцит состоялся в 2014 году, сторонники сепаратизма потерпели на нем поражение, и на этом основании Лондон отказывает Эдинбургу в праве на новый референдум.

Накануне волеизъявления разные опросы общественного мнения показывали противоположные результаты. Так, социологическое исследование, проведенное компанией The Savanta Comres по заказу газеты The Scotsman, указывает на то, что партия Стерджен, вероятнее всего, получит 59 мест - на четыре мандата меньше, чем на выборах 2016 года и на шесть меньше, чем нужно для абсолютного большинства.

Опрос компании YouGov, заказанный газетой The Times, показывает иную картину. Согласно ему, националисты одержат убедительную победу, проведя в законодательный орган 68 своих депутатов. Всего же партия одерживала верх на выборах в региональный парламент трижды: в 2007-м, 2011-м и 2016 году.

На выборах в 60-местную Национальную ассамблею Уэльса, как ожидается, больше всего мандатов наберет Лейбористская партия. Судя по последним опросам общественного мнения, она получит 28-29 мест. Это было бы на уровне результата прошлых выборов (29 мандатов), однако было бы недостаточно, чтобы получить большинство в региональном парламенте.

Всего в выборах в Великобритании могут принять участие 48 млн зарегистрированных избирателей. Первые результаты должны стать известны уже в пятницу утром. Окончательные итоги должны быть подведены к 10 мая.